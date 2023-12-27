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С начала года в Украине продано почти 26 тысяч бензиновых автомобилей

С начала года в Украине продано почти 26 тысяч бензиновых автомобилей
Фото: Pixabay

За одиннадцать месяцев 2023 года в Украине было продано 25,8 тысячи авто с бензиновыми двигателями. Это на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Автомобили, оборудованные традиционными бензиновыми двигателями, стали наиболее популярными на рынке новых легковушек, отмечают в профильной ассоциации.

Наибольшим спросом среди легковых автомобилей с бензиновыми двигателями в этом году пользовались:

  • Renault Duster – 2028 ед.;
  • Mazda CX5 – 1506 ед.;
  • Suzuki Vitara – 1199 ед.;
  • Hyundai Tucson – 1051 ед.;
  • Skoda Octavia – 1009 ед.;
  • Toyota Corolla – 979 ед.;
  • Toyota RAV-4 – 975 ед.;
  • KIA Sportage – 928 ед.;
  • Skoda Karoq – 817 ед.;
  • Suzuki SX4 – 656 ед.

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