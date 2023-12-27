С начала года в Украине продано почти 26 тысяч бензиновых автомобилей
За одиннадцать месяцев 2023 года в Украине было продано 25,8 тысячи авто с бензиновыми двигателями. Это на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Автомобили, оборудованные традиционными бензиновыми двигателями, стали наиболее популярными на рынке новых легковушек, отмечают в профильной ассоциации.
Наибольшим спросом среди легковых автомобилей с бензиновыми двигателями в этом году пользовались:
- Renault Duster – 2028 ед.;
- Mazda CX5 – 1506 ед.;
- Suzuki Vitara – 1199 ед.;
- Hyundai Tucson – 1051 ед.;
- Skoda Octavia – 1009 ед.;
- Toyota Corolla – 979 ед.;
- Toyota RAV-4 – 975 ед.;
- KIA Sportage – 928 ед.;
- Skoda Karoq – 817 ед.;
- Suzuki SX4 – 656 ед.