С начала года в Украине продано почти 26 тысяч бензиновых автомобилей

За одиннадцать месяцев 2023 года в Украине было продано 25,8 тысячи авто с бензиновыми двигателями. Это на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Автомобили, оборудованные традиционными бензиновыми двигателями, стали наиболее популярными на рынке новых легковушек, отмечают в профильной ассоциации.

Наибольшим спросом среди легковых автомобилей с бензиновыми двигателями в этом году пользовались: