Главарь формирования "ДНР" заочно осудили на 15 лет

К 15 годам за решеткой заочно приговорен главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Денис Пушилин.﻿ Об этом заявили в Донецкой областная прокуратура, сообщает Украинская правда.

"По публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры вынесен приговор гражданину Украины за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность.

Он заочно приговорен к максимальному наказанию - 15 годам заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 15 лет и конфискацией имущества" , – говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, в сентябре 2022 года глава незаконно созданной на территории Донецкой области "республики" Денис Пушилин созвал и провел внеочередное заседание фейкового совета "ДНР".

На собрании нелегитимный депутатский корпус принял так называемый закон "о референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав РФ". В дальнейшем главарь неоднократно подчеркивал в подконтрольных медиа необходимость присоединения временно оккупированной территории Донецкой области к РФ, то есть призывал к захвату Россией территории Украины.

В конце концов, на основании подписанного "главой" ничтожного акта на временно оккупированных территориях в присутствии вооруженных военных РФ проведено незаконное "народное волеизъявление".

30 сентября 2022 года осужденный подписал с президентом государства-агрессора "договор" о вхождении квазиреспублики и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав федерации якобы на правах субъекта.

24 февраля 2022 года, под предлогом защиты "ДНР" от "киевского режима", армия РФ начала так называемую "спецоперацию". В ходе полномасштабного вторжения в Украину нарушен ее суверенитет, уничтожены десятки населенных пунктов и по настоящее время продолжаются убийства и террор мирного населения.