Оккупанты расстреляли военнопленных под Запорожьем: начато расследование

Прокуратура начала расследование по факту расстрела врагом украинских военнопленных под Запорожьем.﻿﻿ Об этом заявили в Офисе генпрокурора, сообщает Украинская правда.

По данным следствия, военнослужащие армии РФ в декабре 2023 года во время боевого столкновения с Силами обороны Украины вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области взяли в плен трех украинских защитников.

Через час, в нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, оккупанты их расстреляли.

Видео об этом сейчас появилось и распространилось в интернете.