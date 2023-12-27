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Оккупанты расстреляли военнопленных под Запорожьем: начато расследование

Оккупанты расстреляли военнопленных под Запорожьем: начато расследование
Фото: Facebook

Прокуратура начала расследование по факту расстрела врагом украинских военнопленных под Запорожьем.﻿﻿ Об этом заявили в Офисе генпрокурора, сообщает Украинская правда.

По данным следствия, военнослужащие армии РФ в декабре 2023 года во время боевого столкновения с Силами обороны Украины вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области взяли в плен трех украинских защитников.

Через час, в нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, оккупанты их расстреляли.

Видео об этом сейчас появилось и распространилось в интернете.

"Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", – говорится в сообщении.

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