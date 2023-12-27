Оккупанты расстреляли военнопленных под Запорожьем: начато расследование
Прокуратура начала расследование по факту расстрела врагом украинских военнопленных под Запорожьем. Об этом заявили в Офисе генпрокурора, сообщает Украинская правда.
По данным следствия, военнослужащие армии РФ в декабре 2023 года во время боевого столкновения с Силами обороны Украины вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области взяли в плен трех украинских защитников.
Через час, в нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, оккупанты их расстреляли.
Видео об этом сейчас появилось и распространилось в интернете.
"Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", – говорится в сообщении.