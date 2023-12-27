В МИД ответили премьеру Саксонии, который предлагает уступить территории

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что любые уступки России будут означать лишь расширение агрессии в будущем. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в ответ на слова премьера Саксонии, который считает, что Украине пора задуматься об уступках ради перемирия, сообщает Европейская правда.

"Если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии в частности. Кстати, Путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом" , – напомнил спикер.

Николенко подчеркнул, что уступки территориями непременно приведут к большей агрессии России, которая несомненно выйдет за пределы Украины, а попытки договариваться с Россией уже были и провалились.

"Призываем немецкого политика посмотреть правде в глаза: сначала госпожа канцлер Ангела Меркель, а впоследствии канцлер Олаф Шольц прилагали огромные политические усилия, чтобы убедить Путина остановить войну. Это не помогло. Как и не помогут любые другие уступки. Его цель – уничтожение Украины и дестабилизация всей Европы" , – подчеркнул Олег Николенко.

Он призвал признать, что путь к миру в Европе лежит через поражение Москвы в ее агрессивной войне.

"Единственным "разворотом" в политике Германии в отношении России может стать еще большая поддержка Украины. И мы очень благодарны, что немецкое федеральное правительство разделяет этот подход" , – добавил спикер МИД.

Напомним, премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер в очередной раз высказал мнение, что Украине стоит согласиться на временную потерю территорий ради перемирия, а правительству Германии стоит изменить политику в отношении России.