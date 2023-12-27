Два облгаза потеряли лицензию на доставку, газ будет доставлять "Нафтогаз"

С 1 января 2024 года газ жителям Ровенской и Закарпатской областей будут доставлять филиалы компании "Газсети", находящейся в структуре "Нафтогаза", сообщает Экономическая правда.

"Соответствующие лицензии сегодня выдала НКРЭКУ. Бесперебойная доставка газа будет осуществляться для более чем полумиллиона клиентов" , - отметили в "Нафтогазе".

В то же время теряют свою силу лицензии на распределение газа, выданные АО "Ровногаз" и АО "Закарпатгаз".

В этой связи в "Нафтогазе" отметили, что лицевые счета и тарифы останутся неизменными. Но реквизиты для оплаты будут новые.

Подробную информацию по вопросам распределения и потребления газа можно получить по телефонам: