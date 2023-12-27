Международная косметическая компания Avon решила не уходить с российского рынка, пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники, сообщает Лига.Бизнес.

Весной 2022 года компания объявила о прекращении инвестиций в российский бизнес. В апреле этого года Avon приступил к подготовке к продаже своего бизнеса в России.

Приобрести российский бизнес концерна Avon хотели компании Natura Siberica и ГК Арнест.

Собеседники издания сообщили, что отказ от продаж связан с "мощностью бренда Avon в России и нежеланием уступать стабильный бизнес с ощутимым дисконтом".

Avon работает в РФ с 1995 года. О полном уходе компании из РФ официально речь не шла. Весной концерн начал подготовку к продаже своего единственного в стране предприятия в Наро-Фоминске, находящемся на балансе ООО "Эйвон Бьюти Продактс Компани" – структуры Avon в РФ.