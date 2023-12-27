В Киеве вчера зафиксировали температурный рекорд

В Киеве 26 декабря был зафиксирован температурный рекорд, сообщает Радио Свобода.

Как заявили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температура воздуха в этот день – 5,9 градуса тепла.

По данным метеорологов, это на 0,1 градуса выше, чем в 2015 году.

По климатической норме такая температура соответствует концу марта, добавляют в обсерватории.

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