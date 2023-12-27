Минфин назвал сумму международной помощи за последний месяц 2023 года

В декабре 2023 года в общий фонд госбюджета поступило около 5 млрд долларов внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили 11% из общего объема, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Среди доноров в декабре 2023:

Япония – 2,2 млрд долларов (льготное финансирование и гранты);

ЕС – 1,6 млрд долларов (льготное финансирование);

Международный валютный фонд – около 900 млн долларов (льготное финансирование);

Норвегия – 190 млн долларов (грант);

Германия – 55 млн долларов (грант);

США – 50 млн долларов (грант);

Швейцария – 20 млн долларов (грант);

Всемирный банк – 8 млн долларов (льготное финансирование).

"Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения" , - говорится в сообщении.

Помощь Украине

На минувшей неделе в Минфине сообщалось, что за 2023 год помощь доноров составит около 42,3 млрд долларов. В то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена на 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер.

Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.