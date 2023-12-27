Большинство украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе

58% украинцев верят, что Украина победит в этой войне в краткосрочной перспективе, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит общенациональный социологический опрос, проведенный Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года.

Абсолютное большинство украинцев продолжает верить в победу – 88%, 63% из них верят в победу однозначно (в прошлом году было 78%), сомневается в победе только 5% опрошенных.

Инфографика - "Демократические инициативы"

"Более половины украинцев (58%) верят, что Украина победит в этой войне в краткосрочной перспективе: 6% – в ближайшие несколько месяцев, 21% – к лету 2024 г., еще 31% – через 1–2 года".

К победе в среднесрочной перспективе (3-5 лет) склоняются 15% респондентов. При этом поклонники наиболее пессимистического сценария, которые не верят, что победа наступит при их жизни, – в абсолютном меньшинстве (2,5%)".

По данным опроса, тех, кто верит в победу до лета 2024 г., меньше всего на Востоке (16%) и больше всего – на Юге (25%).

В региональном разрезе доля тех, кто считает, что победа наступит через 1–2 года, колеблется от 27% на Юге – до 36% на Западе страны.

Инфографика - "Демократические инициативы"

Справка:

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой , Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях – только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда производился отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.