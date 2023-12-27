Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос

По сравнению с февралем-мартом 2023 года, в декабре оценки экономической ситуации в Украине ухудшились, снизился и оптимизм по экономическому положению страны в среднесрочной перспективе. Также ухудшилась оценка уровня благосостояния собственной семьи, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инциативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года.

Социологи отмечают, что украинцы достаточно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране.

Так, в мае 2021 года, за восемь месяцев до начала полномасштабной войны, 60% опрошенных оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" (и только 5% - как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% - как "не плохую и не хорошую").

"В сентябре-октябре 2022 года, то есть через семь месяцев после начала войны, выросла доля граждан, которые оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" (до 64,5%). Эти оценки улучшились в феврале-марте 2023 года, когда было зафиксировано снижение негативных оценок даже по сравнению с "довоенным" периодом: тогда оценивали экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую" 55% (4% - как "хорошую" или "очень хорошую", 37% - как "не плохую и не хорошую").

Но, по данным опроса, проведенного в декабре 2023 года, эти оценки ухудшились (соответственно 66,5%, 3% и 27%), и сейчас на статистически значимом уровне не отличаются от тех, которые наблюдались в сентябре-октябре 2022 года", - говорится в исследовании.

При этом уровень благосостояния собственной семьи, как правило, украинцами оценивается лучше, чем экономическая ситуация в стране.

"В сентябре-октябре 2022г. несколько возросла доля граждан, которые оценивали его как "очень" или "достаточно" плохой" (до 39%), доля тех, кто считал его "хорошим" или "очень хорошим", снизилась до 10%.

По данным опроса, проведенного в феврале-марте 2023 г., так же, как и оценка экономической ситуации в стране, оценка благосостояния семьи несколько улучшилась и стала близкой к показателям, которые были зафиксированы в мае 2021г: 35% оценивали его как "очень" или "достаточно" плохое, 50% - как "не плохое и не хорошее", 12% - как "хорошее" или "очень хорошее" , - говорится в результатах опроса.

В декабре 2023 года доля тех, кто считает, что ситуация в экономической сфере изменится к лучшему, снизилась до 7%, тех, кто придерживается мнения, что она ухудшится, выросла до 33%, а доля тех, кто считает, что она не изменится, составляет 48%.

Подобные тенденции наблюдались и в динамике ожидаемых изменений в краткосрочной перспективе уровня благосостояния семьи. По данным последнего опроса, доля тех, кто считает, что он за этот период улучшится, составляет 8%, тех, кто придерживается мнения, что он ухудшится - 25%, что он не изменится - 53%.

Также социологи обращают внимание, что после начала широкомасштабной войны наблюдалось существенное улучшение экономических ожиданий в среднесрочной (2-3 года) перспективе. В частности, доля тех, кто ожидал, что экономическое положение страны в ближайшие 2-3 года улучшится, в сентябре-октябре 2022г. по сравнению с маем 2021г. выросла с 30% до 43%, а в феврале-марте 2023г. - до 52%.

Однако в декабре 2023 года этот оптимизм снизился - сейчас так считают 34,5% (на 5% больше, чем в мае 2021г). Доля тех, кто ожидает ухудшения ситуации, составляет 22% (примерно столько же, как в мае 2021г.), тех, кто считает, что ситуация в этой сфере не изменится - 16% (что на 10% меньше, чем в мае 2021г.).

Исследование длилось с 8 по 15 декабря 2023 года. Методом опроса face-to-face опросили 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территории, контролируемой правительством Украины. В Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях опрос проходил только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В то же время, социологи отмечают, что дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.