Зеленский поблагодарил работников оборонки: оружия стало втрое больше

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в оборонной сфере задействованы около 300 тысяч работников и работниц, поэтому оружия украинского производства стало намного больше, сообщает Украинская правда.

Об заявил Зеленский на встрече с работниками оборонной отрасли.

"Задача Украины максимально четкая: должны сделать наше государство настолько сильным и эффективным, чтобы Россия чувствовала, что на каждый ее удар будет наш ответ. Выполнить эту задачу возможно только на основе достаточного производства отечественного оружия.

Сейчас в нашем оборонном комплексе задействованы около 300 тысяч работников и работниц. Я благодарен каждому и каждой".

По словам Зеленского, только за этот год удалось выпустить "уже в три раза больше оружия и техники, чем в прошлом году; есть очень весомый рост по производству боеприпасов, в частности для артиллерии".

Он добавил, что Украина производит боеприпасы для отечественных дронов и собственные ракеты.

Также, по словам президента, в оборонном комплексе растет доля частных компаний. В частности, по его данным, 4 из 5 компаний ОПК - это не государственные компании.

Зеленский считает, что следует наращивать количество частных компаний в оборонной отрасли.