ГСЧС: Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны
С начала полномасштабного вторжения на подконтрольной Украине территории из-за подрыва на взрывоопасных предметах погибли 277 человек, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ".
"С начала широкомасштабного вторжения на взрывоопасных предметах погибли 277 человек, из которых 14 - это дети. Ранены 608 граждан, из которых 74 - дети".
По его словам, с начала полномасштабной войны спасателями было обезврежено 464 тысячи взрывоопасных предметов. Активно разминирование продолжается на территории Донецкой, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.