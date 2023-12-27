ГСЧС: Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны

С начала полномасштабного вторжения на подконтрольной Украине территории из-за подрыва на взрывоопасных предметах погибли 277 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ".

"С начала широкомасштабного вторжения на взрывоопасных предметах погибли 277 человек, из которых 14 - это дети. Ранены 608 граждан, из которых 74 - дети".

По его словам, с начала полномасштабной войны спасателями было обезврежено 464 тысячи взрывоопасных предметов. Активно разминирование продолжается на территории Донецкой, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.