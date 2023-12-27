Правительство утвердило Национальную стратегию доходов до 2030 года

Правительство Украины сегодня, 27 декабря, утвердило Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня выполняем один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ - утверждаем Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы" , - говорится в заявлении.

По словам Шмыгаля, ее целью является усиление фискальной способности государства, адаптация налогового и таможенного законодательства к стандартам ЕС, создание стимулов для послевоенного восстановления и экономического роста.

Что еще изменится

Шмыгаль добавил, что в сфере налогового администрирования - это добропорядочность налоговиков, повышение доверия граждан к ГНС, рост эффективности управления рисками, автоматизация процессов.

"В таможенной сфере - это последовательная борьба с коррупцией, четкое взаимодействие с бизнесом на основе понятных алгоритмов, новые цифровые решения для таможенной службы" , - добавил глава правительства.

Меморандум с МВФ

Напомним, Совет директоров МВФ 11 декабря одобрил второй пересмотр программы EFF из Украины и выделил транш на 900 млн долларов по программе на 2023-2027 годы.

МВФ также обнародовал обновленный меморандум, содержащий добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Согласно меморандуму, Украина обязалась разработать дорожную карту для обеспечения более прозрачного и эффективного управления государственными инвестициями до конца декабря 2023 года.