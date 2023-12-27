Кабмин согласовал увольнение руководителя Тернопольской ОВА Труша
Кабинет министров согласовал увольнение главы Тернопольской ОВА Владимира Труша на заседании 27 декабря, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
"Кабинетом министров согласовано увольнение Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации".
Труш возглавлял Тернопольскую ОВА с 19 марта 2020 года.
Предыстория:
- 26 июня НАБУ и САП задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей главы Тернопольской ВГА − Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука.
- По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.