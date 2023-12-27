Минобороны утвердило первый женский бронежилет

Первый бронежилет для женщин- военнослужащих прошел сертификацию Министерства обороны Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко, сообщает Министерство обороны.

Бронежилет сделан с учетом особенностей женского телосложения. В частности у женского "броника" изогнутая бронеплита, суженные плечи, расширен низ. Образец был утвержден после двух этапов испытаний.

"Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, то военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета" , — пояснил Шарко, добавив, что этот бронежилет предполагает изогнутую наружу бронеплиту.

Бронежилет для женщин разработала украинская компания "Украинская броня". Его вес составляет от 10,5 кг в зависимости от размера и комплектации. По другим параметрам бронежилет не отличается от утвержденного ранее общевойскового образца.

После сертификации жилет стал доступен для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба ВСУ информацию о потребностях этих изделий, после чего будут сформированы объемы закупок. Закупкой "женских" бронежилетов будет заниматься "Государственный оператор тыла".