Спутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
Журналист-расследователь газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал новый спутниковый снимок остатков большого десантного корабля "Новочеркасск" российских захватчиков после атаки в районе Феодосии, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Триберт в соцсети Х.
"Остатки российского десантного корабля класса "Ропуха" в восточном порту Феодосии можно увидеть дымящимися и в значительной степени затопленными на этом спутниковом снимке Maxar, сделанном вчера, 26 декабря. Второй снимок от 5 декабря для сравнения".
Также на спутниковом снимке видно, как еще одно судно ушло частично под воду.
Предыстория:
- Около 3 часов ночи 26 декабря в районе Феодосии в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Сообщалось, что подорвали корабль якобы с иранскими боеприпасами, в порту возник пожар.
- Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские защитники подорвали в оккупированной Феодосии российский большой десантный корабль "Новочеркасск".
- Позже стало известно, что БДК "Новочеркасск" уничтожили крылатыми ракетами с тактической авиации Воздушных Сил.
- Минобороны России сообщило, что БДК "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии этой ночью "в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет".
- По утверждению российского Минобороны, "в ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет". В Воздушных силах ВСУ это опровергли.