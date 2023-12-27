Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда" – Камышин

Украина с августа 2023 года серийно выпускает дальнобойный дрон-камикадзе, который похож на "Шахед", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Минстратегпрома Александр Камышин на пресс-конференции.

"Государство с 2016 года имело разработки, которые почему-то не выпускались. Мы запустили производство в серию. Сейчас производим их десятками. В следующем году Вооруженные силы могут получать более тысячи таких дронов, которые летят на 1000+ километров".

Министр подчеркнул, что сейчас оборонка способна выпускать десятки таких дронов-камикадзе, а в дальнейшем будет наращивать свои мощности.

Камышин также подтвердил заявление президента Владимира Зеленского, что ОПК может в следующем году произвести миллион FPV-дронов.