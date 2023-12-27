Украинские заводы на конец года в пять раз увеличили выпуск БТРов – Камышин

Украинские заводы на конец года в пять раз увеличили выпуск отечественных БТРов по сравнению с весной 2023-го, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на пресс-конференции 27 декабря.

Камышин сообщил, что оборонка довела выпуск украинских САУ "Богдана" до 6 единиц в месяц и планирует увеличивать эту цифру.

Кроме того, он впервые озвучил цифры, что государственные заводы в пять раз нарастили выпуск БТРов.

А государственные и частные компании за 2023 год произвели в 3,4 раза больше бронированной техники чем в 2022-м.

"Из прогнозируемого роста нашего ВВП на 4,9% доля ОПК составляет 1,5%. Мы доказываем, что оборонка будет локомотивом нашего восстановления... Мы еще не там, где можем закрыть все свои потребности собственным производством, но стратегически все наши потребности в бронированных машинах смогут удовлетворять несколько украинских компаний, в том числе частных.

Так же мы кратно (более чем в 2 раза − УП) нарастили выпуск украинских противотанковых комплексов, которые на фронте зарекомендовали себя порой даже лучше иностранных аналогов".

Камышин также сообщил, что Украина с августа 2023 года серийно выпускает дальнобойный дрон-камикадзе, который похож на "Шахед".

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