На трассе возле Днепра неизвестный расстрелял легковушку, есть погибший

На трассе в Днепропетровской области вечером 27 декабря неизвестный в балаклаве расстрелял из автомата легковушку, погиб водитель авто, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

"27 декабря около 18 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение, что на трассе Н-31 неизвестный мужчина в балаклаве выскочил на дорогу и произвел несколько выстрелов, предварительно из автомата с глушителем, по легковому автомобилю. В результате полученных ранений водитель погиб на месте".

Сообщается, что для розыска и задержания преступника по области введена специальная полицейская операция.

Также правоохранители сообщили, что для установления всех обстоятельств преступления на место выехало руководство полиции и следственно-оперативная группа. На поиски подозреваемого задействованы все службы полиции.