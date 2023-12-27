Politico: США пересматривают стратегию поддержки Украины в войне против России

Соединенные Штаты вместо полной победы над Россией на поле боя делают все больший упор на том, чтобы обеспечить Украине наилучшую позицию на "возможных переговорах" о прекращении полномасштабной войны, сообщает Европейская правда.

Об этом со ссылкой на анонимных чиновника администрации Джо Байдена и европейского дипломата в Вашингтоне пишет журнал Politico.

Как говорится в материале, американские и европейские чиновники обсуждают переход Украины к более оборонительной стратегии после "преимущественно неудачного контрнаступления" – в частности усиление систем противовоздушной обороны и строительство укреплений, колючей проволоки, противотанковых заграждений и рвов вдоль границы с Беларусью.

"Кроме того, администрация Байдена сосредоточена на быстром возрождении собственной оборонной промышленности Украины для поставки крайне необходимого вооружения, одобрить замену которого Конгресс США уклоняется", – пишет Politico.

Чиновник администрации Байдена пояснил, что США при этом не отказывают Украину от подготовки к будущим наступлениям и отмечают, что пока никаких переговоров с Россией не планируется.

Европейский дипломат в Вашингтоне рассказал Politico, что Европейский Союз также угрожает ускорением членства Украины в НАТО, чтобы "поставить украинцев в лучшую ситуацию для переговоров" с Россией.

Среди причин изменения такой стратегии Politico указывает внутриполитическую ситуацию в США (падение рейтингов Байдена, приближение выборов в 2024 году) и Украине (здесь издание пишет о "сопротивлении" Владимиру Зеленскому со стороны главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и мэра Киева Виталия Кличко).

Также в материале упоминается другая построенная на источниках статья The New York Times о том, что российский президент Владимир Путин якобы готов к заключению "перемирия", если Киев и Запад признают российскими незаконно оккупированные территории Украины.

В то же время напомним, что на пресс-конференции 14 декабря Путин заявил, что война против Украины закончится тогда, когда он достигнет всех своих целей – денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины.