В Бразилии заверили, что не будут арестовывать Путина по решению МУС

Бразилия не будет арестовывать президента России Владимира Путина по ордеру международного уголовного суда, хотя ранее ратифицировала Римский устав и будет обязана арестовать российского диктатора, если тот решится приехать на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Мауро Виейра заявил в интервью BBC News Brasil.

Он заявил, что бразильское правительство будет "счастливо", если Путин приедет в Бразилию во время саммита G20.

"Если он (Путин) захочет приехать, мы будем очень рады, что он будет присутствовать и на встречах в Бразилии" , — сказал Виейра.

Бразильский министр добавил, что правительство не будет принимать меры для ареста Путина, если тот решится приехать.

"Мы не будем проявлять никакой инициативы, чтобы это произошло" , — сказал Виейра.

Речь Виейры отвечает позиции президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Напомним, ранее президент Бразилии заверил Владимира Путина, что его не арестуют по ордеру Международного уголовного суда, если приедет на следующий саммит G20 в 2024 году, который состоится в Рио-де-Жанейро.

Позже Лула да Силва отозвал свое заявление.