США объявили о новом пакете военной помощи Украине: детали
Администрация президента США объявила о предоставлении Украине пакета военной помощи на общую сумму $250 млн, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Министерство обороны США.
"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это объявление является пятьдесят четвертым траншем оборудования Администрации Байдена, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года", — говорится в сообщении.
Возможности этого пакета включают:
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- зенитные ракеты Stinger;
- компоненты системы ПВО;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- взрывные боеприпасы для устранения помех;
- запчасти, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Как сообщалось, координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби ранее заявил, что до конца года Белый дом планирует объявить последний пакет помощи Украине, на который остались деньги.