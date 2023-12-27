СМИ: Путин предупреждал Си Цзиньпина о намерении воевать с Украиной 5 лет

Российский диктатор Владимир Путин предупреждал своего китайского коллегу Си Цзиньпина, что война России против Украины может длиться пять лет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит публикация Nikkei Asia.

Военная пятилетка

Такое предупреждение, как сообщили источники Nikkei, было озвучено Путиным во время визита Си Цзиньпина в Москву в марте этого года. Тогда российский диктатор сказал, что Россия "будет воевать не менее пяти лет", но заверил главу Китая, что РФ в конце концов победит.

Как пишет Nikkei, независимо от того, поверил ли в слова Путина Си Цзиньпин, это могло повлиять на дальнейшие отношения между Россией и Китаем, что, в частности, отразилось в отправке китайской миротворческой миссии в Европу и увольнении министра иностранных дел КНР.

Кроме того, по данным Nikkei, Китай пересмотрел свою стратегию, поскольку затяжная война в Украине существенно повлияет на планы и амбиции Си Цзиньпина во время его третьего срока в должности главы КНР, в частности, на присоединение Тайваня.

Учитывая заявление главы Кремля, отмечает Nikkei, сообщения о якобы сигналах РФ об открытости до прекращения огня и переговорах не следует воспринимать "за чистую монету". Вероятно, Путин просто хочет создать иллюзию в канун президентских выборов, считая, что это ему поможет.

Путин не предупредил Си Цзиньпина

Путин встречался с Си Цзиньпином незадолго до полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Это произошло во время зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года, на открытии которых присутствовал российский диктатор. Однако, как пишет Nikkei, Путин не предупредил Си Цзиньпина о своих масштабных планах, чем обидел китайского лидера.

Пекин считал, что российские войска вторгнутся только в восточную часть Украины, но не ожидал полномасштабного нападения, особенно через четыре дня после закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине и за неделю до начала Паралимпиады.

Учитывая это, объясняет Nikkei, Китай подверг сомнению слова Путина о "войне на пять лет" и начал думать о защите собственных интересов независимо от того, чем могут закончиться события в Украине. В частности, Китай создал собственную "миротворческую миссию", что, как пишет Nikkei, продемонстрировало незначительное изменение пророссийской позиции Си Цзиньпина и вызвало гнев у главы Кремля.

Визит Си Цзиньпина к Путину

Напомним, глава Китая с двухдневным визитом посетил Москву 20 марта. Во время неформальной встречи с Путиным, которая длилась четыре часа, поднималась и тема войны в Украине.

В Китае отмечали, что визит лидера Си Цзиньпина в Россию преследует цель "призвать к миру и способствовать переговорам". Там заявляли, что Пекин будет отстаивать свою якобы "объективную и беспристрастную позицию" по международным и региональным вопросам, включая войну в Украине.