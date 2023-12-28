ISW: Войска РФ отбили позиции под Роботино, которые ВСУ освободили летом

Российские войска продвинулись на западе Запорожской области и отбили позиции, которые украинские войска захватили во время контрнаступления летом 2023 года. Вероятно, это случилось после того, как украинские войска отошли на более пригодные для обороны позиции вблизи Роботино на зиму. ﻿Об этом говорится в отче﻿те Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 и 27 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Вербового (9 км к востоку от Роботино).

По оценкам ISW, захват украинскими войсками соседних позиций в августе 2023 года был тактически важным, поскольку мог позволить украинским войскам начать операцию мимо самых плотных российских минных полей и последующих российских оборонительных сооружений.

Но ISW не считает, что возвращение этих позиций российскими войсками является особенно важным на данный момент.

В то же время командующий украинской Таврической группы войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил в интервью BBC, опубликованном 27 декабря, что российское руководство хочет как минимум вернуть Авдеевку, но имеет более амбициозную цель - захватить всю Донецкую и Луганскую области и вернуть территорию, которую российские войска потеряли в Запорожской области во время украинского контрнаступления.

Продвижение российских войск на западе Запорожской области, тем не менее, подтверждает оценку ISW, что нынешняя позиционная война в Украине не является стабильным тупиком, поскольку текущий баланс может быть изменен в любую сторону решениями, принятыми на Западе или в России, и ограниченные российские достижения могут стать значительными, особенно если Запад прекратит военную помощь Украине.

Ключевые выводы ISW за 27 декабря