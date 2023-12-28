ISW: Войска РФ отбили позиции под Роботино, которые ВСУ освободили летом
Российские войска продвинулись на западе Запорожской области и отбили позиции, которые украинские войска захватили во время контрнаступления летом 2023 года. Вероятно, это случилось после того, как украинские войска отошли на более пригодные для обороны позиции вблизи Роботино на зиму. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Геолокационные кадры, опубликованные 14 и 27 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Вербового (9 км к востоку от Роботино).
По оценкам ISW, захват украинскими войсками соседних позиций в августе 2023 года был тактически важным, поскольку мог позволить украинским войскам начать операцию мимо самых плотных российских минных полей и последующих российских оборонительных сооружений.
Но ISW не считает, что возвращение этих позиций российскими войсками является особенно важным на данный момент.
В то же время командующий украинской Таврической группы войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил в интервью BBC, опубликованном 27 декабря, что российское руководство хочет как минимум вернуть Авдеевку, но имеет более амбициозную цель - захватить всю Донецкую и Луганскую области и вернуть территорию, которую российские войска потеряли в Запорожской области во время украинского контрнаступления.
Продвижение российских войск на западе Запорожской области, тем не менее, подтверждает оценку ISW, что нынешняя позиционная война в Украине не является стабильным тупиком, поскольку текущий баланс может быть изменен в любую сторону решениями, принятыми на Западе или в России, и ограниченные российские достижения могут стать значительными, особенно если Запад прекратит военную помощь Украине.
Ключевые выводы ISW за 27 декабря
- Опубликованные 27 декабря кадры с украинского беспилотника показали очередную российскую казнь украинских военнопленных возле Роботино на западе Запорожской области.
- Российские войска недавно продвинулись вперед на западе Запорожской области и вернули позиции, которые украинские войска захватили во время контрнаступления летом 2023 года, вероятно, после того, как украинские войска отошли на зиму на более защищенные позиции вблизи Роботино.
- Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (КГЭС) 6 июня 2023 года, как сообщается, отложило украинскую переправу через Днепр, которая, вероятно, была предназначена для поддержки украинских контрнаступательных операций.
- Командующий Таврической группы украинских войск бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью ВВС, опубликованном 27 декабря, рассказал о вызовах, которые стоят перед украинскими войсками на поле боя, и требованиях к будущим территориальным продвижениям.
- Украинские чиновники отметили увеличение объемов производства оборонно-промышленной базы (ОПБ) Украины в 2023 году и предоставили прогнозы относительно возможностей отечественного производства беспилотников. 27 декабря.
- В ночь на 27 декабря российские войска совершили очередную серию ударов с беспилотников "Шахид-136/131" по Украине.
- Спутниковые снимки успешного украинского удара 26 декабря по кораблю Черноморского флота России в оккупированной Феодосии, Крым, свидетельствуют о том, что в результате удара была повреждена окружающая портовая инфраструктура.
- Россия сохраняет свои максималистские цели в Украине и не заинтересована в добросовестных переговорах, несмотря на сообщения о том, что западные официальные лица становятся все более склонными к возможным переговорам Украины с Россией с целью прекращения войны.
- Российский государственный Центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнаружил, что россияне все меньше доверяют российскому государственному телевидению и все чаще обращаются к социальным сетям и интернету за новостями.
- Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров встретились с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром 27 декабря, вероятно, с целью поддержания критически важных для России торговых отношений с Индией.
- Российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута, Авдеевки, Донецка и Вербового, а позиционные бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения.
- Российский инсайдерский источник сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин создал собственную частную военную компанию (ЧВК).
- Украинское движение "КиберСпротивление" получило информацию о том, что российский заместитель командира 171-го зенитно-ракетного полка (51-й дивизии ПВО) совершает сексуальные преступления против несовершеннолетних в оккупированной Украине.