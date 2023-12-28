NYT подает в суд на создателей искусственного интеллекта

В среду издание New York Times подало в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав, сообщает Украинская правда.

The Times - первая крупная американская медиа-организация, которая подала в суд на компании, создателей ChatGPT и других популярных платформ искусственного интеллекта, из-за проблем с авторским правом.

В иске, поданном в Федеральный окружной суд Манхэттена, утверждается, что миллионы статей, опубликованных The Times, были использованы для обучения автоматизированных чат-ботов, которые теперь конкурируют с новостным изданием, как источник надежной информации.

Иск не содержит денежного требования. Но в нем сказано, что ответчиков следует привлечь к ответственности за "миллиарды долларов законодательных и фактических убытков", связанных с "незаконным копированием и использованием уникально ценных работ The Times". Он также призывает компании уничтожить любые модели чат-ботов и учебные данные, которые используют защищенные авторским правом материалы из The Times.

В своей жалобе The Times сообщила, что обратилась к Microsoft и OpenAI в апреле, чтобы выразить обеспокоенность по поводу использования своей интеллектуальной собственности и достичь "полюбовного решения", возможно, заключить коммерческое соглашение и "технологические границы" вокруг генеративных продуктов ИИ.

Но переговоры не дали результата.

Пресс-секретарь OpenAI Линдси Хелд заявила в своем заявлении, что компания "конструктивно двигалась вперед" в разговорах с The Times и что она "удивлена и разочарована" иском.

Microsoft отказалась комментировать это дело.