Курс валют НБУ на 28 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 28 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 27 декабря, вырос до уровня 37.62 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 48 коп до 41.63 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 4.10 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 47.93 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 49 коп до 44.09 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 12 коп до 9.61 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.619400
|EUR
|Евро
|41.633400
|RUB
|Рубль
|0.409690
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.934600
|CHF
|Швейцарский франк
|44.092100
|PLN
|Польский злотый
|9.613700