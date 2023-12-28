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Курс валют НБУ на 28 декабря

Курс валют НБУ на 28 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 28 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 27 декабря, вырос до уровня 37.62 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 48 коп до 41.63 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 4.10 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 47.93 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 49 коп до 44.09 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 12 коп до 9.61 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 37.619400 +0.251
EUR Евро 41.633400 +0.48
RUB Рубль 0.409690 +0.004
GBP Фунт стерлингов 47.934600 +0.509
CHF Швейцарский франк 44.092100 +0.491
PLN Польский злотый 9.613700 +0.124

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