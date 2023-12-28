Больше всего атак оккупантов под Авдеевкой и на левобережной Херсонщине – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений с оккупантами. Больше всего вражеских штурмов на Авдеевском направлении и на левом берегу Днепра в Херсонской области – 32 и 13 соответственно.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 28 декабря.

За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Ивановка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Новомихайловка, Золотая Нива Донецкой области; Орехов, Преображенка Запорожской области, Красный Маяк, Змиевка, Дудчаны и Новоберислав Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага возле Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки оккупантов вблизи Богдановки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 15 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 17 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 3 атаки.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны, получил достойный отпор и отступил.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 складов боеприпасов и 2 артиллерийских средства противника.