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РФ за сутки потеряла более 900 военных и 27 танков – Генштаб ВСУ

РФ за сутки потеряла более 900 военных и 27 танков – Генштаб ВСУ
Фото: Facebook

За сутки РФ потеряла в ходе войны против Украины около 920 военных, 27 танков, 42 бронемашины, 15 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.23 ориентировочно:

  • личного состава – около 356 670 (+920) человек,
  • танков − 5 940 (+27) ед,
  • боевых бронированных машин – 11 015 (+42) ед,
  • артиллерийских систем - 8 391 (+15) ед,
  • РСЗО − 935 (+1) ед,
  • средств ПВО − 617 (+1) ед,
  • самолетов − 329 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6503 (+32),
  • крылатых ракет − 1 620 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 180 (+40) ед,
  • специальной техники – 1 247 (+7) ед.

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