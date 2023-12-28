РФ за сутки потеряла более 900 военных и 27 танков – Генштаб ВСУ
За сутки РФ потеряла в ходе войны против Украины около 920 военных, 27 танков, 42 бронемашины, 15 артиллерийских систем и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.23 ориентировочно:
- личного состава – около 356 670 (+920) человек,
- танков − 5 940 (+27) ед,
- боевых бронированных машин – 11 015 (+42) ед,
- артиллерийских систем - 8 391 (+15) ед,
- РСЗО − 935 (+1) ед,
- средств ПВО − 617 (+1) ед,
- самолетов − 329 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6503 (+32),
- крылатых ракет − 1 620 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 180 (+40) ед,
- специальной техники – 1 247 (+7) ед.