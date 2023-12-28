В Германии считают, что ЕС не сможет компенсировать помощь США для Украины

Лидер немецких Зеленых Омид Нурипур отметил центральную роль США в поддержке Украины со стороны Запада, сообщает Европейская правда.

Германия и ЕС не смогут компенсировать потерю американской поддержки, заявил Нурипур.

"Вряд ли возможно просто компенсировать то, чего американцы достигли до сих пор, ни в материальном, ни в денежном плане. Но, конечно, в этом случае мы, европейцы, должны будем усилить нашу поддержку Украины" , – сказал политик.

Выделение новой американской помощи Украине пока заблокировано из-за споров в американском Конгрессе. По данным администрации США, уже утвержденная помощь Украине будет использована до конца года.

Напомним, 22 декабря, немецкое правительство обновило перечень военной помощи Украине, сообщив о передаче трех самоходных зенитных установок Gepard с запчастями в дополнение к 49 уже переданным.

Ранее в перечне переданной Германией военной помощи Украине были зенитно-ракетный комплекс Patriot и ракеты к нему.

Перед этим канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германия должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.