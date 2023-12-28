Оккупанты депортируют детей в РФ через территорию Беларуси – омбудсмен

Российские захватчики составляют списки детей с временно оккупированных территорий Украины, которые планируется вывозить в РФ через Беларусь. Об этом заявил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Укринформ.

"Мы фиксируем новую системную проблему, когда россияне депортируют украинских детей именно через территорию Беларуси. По моей информации, они постоянно составляют новые списки детей, сейчас находящихся на временно оккупированной территории Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях, которые будут через территорию Беларуси вывезены в РФ" , - заявил он.

Омбудсман считает, что таким образом россияне могут пытаться максимально закрыть информацию о том, что украинские дети находятся на территории РФ.

Лубинец выразил мнение, что Беларусь для россиян – это дополнительный фактор, как скрыть информацию о депортированных украинских детях.

"То есть установление факта депортации и верификация ребенка – это кропотливая работа. Нам нужно установить, кто взял детей, откуда, как он их привез на территорию РФ. А когда это происходит через территорию Беларуси, то как найти такую информацию на ее территории? Максимально сложно" , – объяснил он.

Отвечая на вопрос, сколько всего украинских детей находятся на территории Беларуси, омбудсман отметил, что их могут быть тысячи.