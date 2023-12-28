В ВСУ рассказали, изменили ли оккупанты тактику после сбития самолетов

Российские войска стали более взвешенно подходить к использованию авиации после уничтожения трех Су-34 в Херсонской области 22 декабря. На данный момент фиксируются некоторые изменения в тактике нанесения ударов РФ на юге.﻿ Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Критического изменения в тактике нет, есть изменение в количестве, плотности этих ударов. Действительно, оккупанты стали очень взвешенно подходить к использованию тактической авиации с учетом того, что были поражены на этом направлении самолеты. И они пытаются выискивать другие рубежи пуска так, чтобы не подвергать опасности свои самолеты" , - рассказала она.

Кроме того, по словам Гуменюк, зафиксировано еще одно изменение в тактическом поведении россиян.