В ВСУ рассказали, изменили ли оккупанты тактику после сбития самолетов
Российские войска стали более взвешенно подходить к использованию авиации после уничтожения трех Су-34 в Херсонской области 22 декабря. На данный момент фиксируются некоторые изменения в тактике нанесения ударов РФ на юге. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Критического изменения в тактике нет, есть изменение в количестве, плотности этих ударов. Действительно, оккупанты стали очень взвешенно подходить к использованию тактической авиации с учетом того, что были поражены на этом направлении самолеты. И они пытаются выискивать другие рубежи пуска так, чтобы не подвергать опасности свои самолеты", - рассказала она.
Кроме того, по словам Гуменюк, зафиксировано еще одно изменение в тактическом поведении россиян.
"Когда один выпускает КАБы, другой пытается его прикрывать. Если раньше это были групповые налеты и пуски КАБов по нескольким направлениям, то сегодня мы наблюдаем именно такую тактику", - добавила спикер.