В ВСУ объяснили, почему такие короткие тревоги из-за МиГ-31К

В последнее время в Украине бывают короткие воздушные тревоги из-за российского истребителя МиГ-31К. Причиной может быть тренировочный взлет-посадка самолета или перелет на другой аэродром. Однако пренебрегать опасностью все равно не нужно. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Ночью были "Шахеды", а утром МиГ-31К где-то там в районе Тамбовской области взлетал. Ну традиционно. Он каждый день взлетает и испытывает нашу нервную систему. И не только испытывает систему, а речь идет о реальной опасности. Опасность того, что они могут применить "гиперзвуковую", как они называют ракету "Кинжал" Х-47М2" , - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что, безусловно, опасность есть, ведь у России большие запасы "Кинжалов". Поэтому пренебрегать тревогой не нужно.

"Кроме того, отмечу, что сбили на юге где-то три разведывательных БПЛА. Довольно серьезно активизировал враг разведку воздушную именно на южном направлении, в Херсонской области. Где-то по Днепру они размещают беспилотники, чтобы отслеживать линию боевого столкновения. Выискивают какие там наши слабые места, возможно. Системы ПВО, которые уничтожают российские самолеты и т.д." , - отметил представитель.

Отвечая на вопрос, почему последняя воздушная тревога продолжалась 16 минут, Игнат сказал, что пока "нет точной информации, что там происходит".

"Но в целом МиГ-31 мог совершить взлет, облететь по кругу где-то там в районе аэродрома и сесть. То есть отработать взлет-посадку. Такой тренировочный полет мог быть. Но каждый тренировочный полет может стать и не тренировочным. Он может выполнить задание. Возможно, это второй вариант, МиГ просто совершает перелет на другой аэродром. То есть из-за перебазирования тоже могут быть такие короткие тревоги" , - пояснил спикер.

Он добавил, что у Воздушных сил есть источники в разведке, которые тоже пытаются как можно больше получить информации разными способами, представляет ли взлет МиГа опасность и на сколько она серьезна.