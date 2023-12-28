ВСУ взяли в плен 20 окупантов на Таврическом направлении – командующий Тарнавским

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" еще 20 российских захватчиков сдались в плен. Об этом заявил командующий ОСУВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский, сообщает Укринформ.

По его словам, основные усилия враг сосредотачивал на ведении наступательных и штурмовых действий в Авдеевском, Маринском и Запорожском направлениях, продолжал активные пехотные атаки при поддержке значительного количества бронетехники.

В общей сложности на Таврическом направлении россияне нанесли 18 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершили 985 артобстрелов.

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 488 человек и 105 единиц военной техники, в том числе 18 танков, 28 ББМ, 13 артсистем, 23 БпЛА, 16 автомобилей и 7 единиц спецтехники. Уничтожен 1 склад боеприпасов, отметил Тарнавский.