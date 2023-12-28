В Черном море на мине взорвалось судно – Силы обороны

В Черном море произошел подрыв на вражеской морской мини гражданского судна под флагом Панамы. Об этом заявили в Силах обороны юга Украины, сообщает Укринформ.

Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов.

Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели.

Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно оказали помощь экипажу, доставили медиков на борт, говорится в сообщении.

При осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, получившие ранения.

Одному оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное.

К судну направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.

Силы обороны юга подчеркнули, что продолжают обеспечивать безопасность гражданского судоходства в условиях плотного заминирования моря врагом. Штормовая погода часто усугубляет минную опасность. Поэтому вопрос разминирования моря при поддержке международного партнерства остается актуальным.