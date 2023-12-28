McDonald's открыл еще одно заведение на трассе "Киев – Чоп"

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 28 декабря открыла новый ресторан на 20 километре автодороги международного значения "Киев-Чоп" после выезда из Киева в с. Стоянка Бучанского района, сообщает Экономическая правда.

Это уже второй ресторан на автодороге международного значения "Киев-Чоп", ранее в ноябре этого года на нем открылся McDonald's в Житомирской области.

По словам сети, новый ресторан площадью 430 кв. метров рассчитан на 102 места в зале и на 132 места на террасе.

"Как остальные рестораны страны, во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в укрытие, и работа будет возобновляться ориентировочно через час после отмены тревоги".