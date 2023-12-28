Декабрь стал самым тяжелым для ВСУ на Таврическом направлении – спикер

На Таврическом направлении декабрь стал самым тяжелым месяцем за весь 2023 год. Причина - постоянные штурмы российских оккупантов в районе Марьинки и Авдеевки. Об этом заявил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Самый тяжелый месяц, по моему личному мнению, последний. Потому что враг все время штурмует Марьинку, Авдеевку, несет значительные потери, но сует вперед и пытается взять или до конца года, есть ли какой-то другой срок. Но я считаю, что за количеством атак, по давлению на наши подразделения - крайний месяц этого года самый тяжелый" , - рассказал Штупун.

Он также прокомментировал заявления оккупантов о якобы захвате Марьинки.

"Дело в том, что в Марьинке на севере еще находятся наши подразделения, поэтому пропаганда врага обычно работает, но, по факту да. Пока враг продолжает обстреливать наши подразделения из артиллерии. Дальше он пытается больше давить уже на Новомихайловку" , - отметил спикер.

Как сообщил Штупун, на Таврическом направлении за минувшие сутки российские оккупанты увеличили количество авиаударов, а по сравнению с позапрошлой в два раза возросло применение дронов-камикадзе - почти до сотни.