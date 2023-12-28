Оккупанты обстреляли Волчанск, один погибший – ОВА

В результате утреннего обстрела города Волчанск в Харьковской области один человек погиб, один получил ранения, а также загорелся автомобиль.﻿﻿ Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Украинская правда.

"Около 10 часов состоялся вражеский обстрел (предварительно из РСЗО) Волчанска, что в Чугуевск﻿ом районе. К сожалению, 66-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице. Также на месте оказывают медицинскую помощь 63-летней местной жительнице" , – говорится в сообщении.

Он добавил, что в результате обстрела загорелся автомобиль. На месте работают соответствующие органы.