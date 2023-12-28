Россия готовит спецгруппы для диверсий на юге Украины – ГУР

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявляют, что среди намерений россиян на следующий год - подготовить спецгруппы для совершения диверсий на юге Украины, сообщает Укринформ.

"Мстительным московским вождям не дает покоя нанесенное Украиной поражение на Черном море: среди намерений россиян на 2024 год - подготовить спецгруппы для совершения диверсионных атак и провокаций на территории свободных украинских областей на юге" , - заявили в ГУР.

В целях продолжения интенсивных боевых действий в 2024 году Россия также пытается усилить боеспособность штурмовых подразделений, куда, в частности, сгоняют мужчин с временно захваченных территорий Украины.

Кроме того, по информации ГУР, в России быстро заканчиваются лейтенанты, поэтому военное руководство РФ пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующих школ.

"Такое решение Москвы вызвано серьезными потерями младшего офицерского состава российской оккупационной армии во время войны против Украины" , - говорится в сообщении.

Прошедших ускоренную подготовку и получивших первоначальное офицерское звание сразу отправляют на фронт.