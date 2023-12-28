Разведка Британии оценила уничтожение корабля "Новочеркасск" в Крыму

Уничтожение украинскими ВВС российского большого десантного корабля "Новочеркасск" увеличивает до трех количество потерянных Россией таких кораблей, которые Москва планировала использовать для крупных десантных операций. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 28 декабря, сообщает Европейская правда.

Британская разведка напоминает, что 25 декабря 2023 года большой десантный корабль класса "Ропуха" ВМФ России "Новочеркасск" был полностью уничтожен в результате украинского удара, когда находился в порту Феодосии, на южном побережье оккупированного Россией Крыма.

"Данные из открытых источников свидетельствуют о высокой вероятности того, что судно перевозило взрывоопасный груз, когда в него попали, что повлекло мощную вторичную детонацию" , – говорится в обзоре.

Этот инцидент увеличил количество потерянных Россией с момента вторжения больших десантных кораблей до трех: "Саратов" затонул 24 марта 2022 года, а "Минск" был функционально разрушен в сухом доке 13 сентября 2023 года. Еще два судна, вероятно, были повреждены.

Как отмечают в Минобороны Великобритании, Россия, вероятно, планировала использовать свои силы на больших десантных кораблях для проведения значительных десантных операций во время вторжения, и она удвоила количество этих кораблей в Черном море во время подготовки к войне.