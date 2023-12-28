Вблизи Севастополя нашли неизвестное затонувшее судно

У побережья Севастополя в районе 35-й Береговой батареи было обнаружено неизвестное затонувшее судно. Об этом заявила тренер сборной Севастополя по подводному спорту Анну Севастьянову, которая нашла данный объект, сообщает Крым.Реалии.

Как сообщила Севастьянова, судно было обнаружено в середине декабря после того, как сильный шторм на Крымском полуострове 26-27 ноября изменил подводный ландшафт в прибрежной зоне Севастополя.

"Я просто нырнула посмотреть, что интересного может быть на дне, и тут, через какое-то время поняла, что внизу не камень, а нечто рукотворное", – цитирует издание ForPost Севастьянову.

Как пишет издание, металлическое исполнение корпуса говорит о его относительной современности. Однако каких-либо опознавательных знаков, которые смогли раскрыть историю судна, на нем рассмотреть не получилось.

Крым 26 ноября накрыл сильный шторм – в различных регионах были повалены тысячи деревьев, сотни домов получили повреждения. Согласно заявлению российских властей Крыма, из-за шторма погибло пять человек. Российский глава Крыма оценил предварительный ущерб в 42 миллиарда рублей.

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