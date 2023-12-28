У правительства есть деньги на пенсии в случае задержки помощи Запада

Правительство Украины может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Запада. Но на базовую пенсию денег хватит.﻿ Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Министр успокоила всех пенсионеров, получающих пенсию по возрасту. По ее словам, львиная доля бюджета Пенсионного фонда формируется за счет внутренних пенсионных поступлений, которіе обеспечиваются украинскими плательщиками.

"Возможно, не удастся, если будут такие риски, говорить об индексации. Но базовая пенсия будет выплачена, и на это средства мы найдем" , - сказала она.

Ранее первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко сообщила изданию Financial Times, что Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

Позднее Свириденко в своем Facebook попыталась уточнить свое заявление для иностранной прессы. В частности, она сказала, что риск задержек есть в долгосрочной перспективе, а на начало 2024 года у правительства есть план "Б", однако не уточнила, в чем он состоит.