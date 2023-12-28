В Офисе генпрокурора назвали подозреваемых в расстреле пленных в Запорожье

В Офисе генерального прокурора говорят, что есть основания подозревать в казни трех украинских военнопленных военных из российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, еще известной как "Псковская десантная дивизия". Об этом заявил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов, сообщает Радио Свобода.

Он добавил, что имена погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины установлены, пока верифицируются и будут обнародованы впоследствии. Также пока в прокуратуре не готовы комментировать, где сейчас тела павших военных.

"На данный момент мы можем подтвердить подлинность видео. Нами были установлены наши военнослужащие, которые были жестоко убиты. Более того, мы сейчас устанавливаем причастных лиц к этому преступлению. Мы предполагаем считать, что к совершению этого преступления имеет отношение 76-я десантная дивизия (армии – ред.) Российской Федерации. Но эти данные мы сейчас проверяем. Эта дивизия уже известна военными преступлениями, которые совершались в Украине, в частности, на Киевщине" , – заявил чиновник.

По словам Юрия Белоусова, информация о поступке российской армии попала в правоохранительные органы 16 декабря – именно тогда, вероятно, была совершена казнь украинских пленных российскими военными.

"Расследование нами было начато сразу, 16 декабря этого года - как только информация попала в правоохранительные органы, просто в публичной плоскости появилась недавно. У нас есть информация именно о (потере - ред.) 16 декабря" , – сказал Юрий Белоусов.

Чиновник также пояснил, что в таком поведении российских военных в Запорожье Офис генпрокурора Украины видит системность. По словам Белоусова, в этом же месяце было установлено использование российской армией украинских военных в качестве живого щита. Руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта предполагает, что российское командование может инструктировать своих подчиненных, поскольку точно знает об их действиях.

"Только в течение последнего месяца именно возле этого населенного пункта в Запорожской области был случай использования наших пленных как живого щита, фактически в том же районе. Это снова говорит о системности практики, что это не единичный случай, и что об этом точно знает командование Российской Федерации , подчиненные которому совершают эти преступления. А возможно, даже инструктирует своих подчиненных в этом плане" , – заявил руководитель департамента.

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