Президент Литвы: Россия имитирует желание переговоров, это уловки

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что право на решение пойти на переговоры с РФ принадлежит только президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде, сообщает Европейская правда.

Науседа говорит, что если ситуация на фронте не изменится в ближайшие месяцы, война станет длительной, изнурительной и позиционной.

"По сути, она уже такая и есть. Мы надеялись, что контрнаступление Украины сделает ее другой. Сейчас мы вернемся к status quo, она снова станет позиционной, изнурительной. Тогда будут подсчитываться потери обеих сторон и, в конце концов, будут ожидать, пока одна из стран не достигнет той точки, когда больше не сможет продолжать войну" , – заявил он.

По мнению президента, борьба между двумя странами будет развиваться и дальше, поскольку Россия попытается перехватить инициативу, а Украина будет этому максимально противостоять. Однако он не согласен с утверждением, что, если россияне прорвут фронт, Украина проиграет эту войну.

"Россия, конечно, может мобилизовать ресурсы, несмотря на мнение собственного народа, как мобилизовать людей, так и направить все на военные цели. Возможности других государств более ограничены, просто потому что они – демократические общества. Все это те факторы, но еще раз повторяю – речь не идет о поражении Украины, речь идет о сценарии войны, который является невыгодным для Украины" , – отметил Науседа.

По мнению президента Литвы, что для того, чтобы выиграть время в этой войне, Россия может имитировать инициативу переговоров. Однако, по словам главы государства, это всего лишь "тактические уловки".

"Россия воспользуется этим временем, чтобы более твердо встать на ноги и нанести новый удар с новой силой" , – заявил Науседа.

На вопрос, не проявит ли Запад, наблюдая за ухудшением ситуации в Украине, желание вести переговоры со страной-агрессором, президент отметил, что право на переговоры принадлежит только президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде.