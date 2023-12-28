Зеленский: За год США предоставили военную помощь на 24 млрд долларов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2023 году Америка предоставила Украине 34 пакета военной помощи на сумму более 24 миллиардов долларов и поблагодарил США за такую поддержку, сообщает Украинская правда.

"В течение этого года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму более 24 миллиардов долларов. "Петриоты", "Абрамсы", бронемашины, ATACMS, DPICM, ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды, средства разминирования и другое критически важное оборудование. Было принято историческое решение о предоставлении Украине истребителей F-16. Мы всегда будем благодарны за всю эту поддержку" , – заявил президент.

Он также поблагодарил президента Джо Байдена, Конгресс и американский народ за объявленный новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов.

По словам Зеленского, Украина получит дополнительные ракеты и компоненты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие, боеприпасы, средства разминирования и другое оборудование.

Он подчеркнул, что лидерство США в коалиции из более 50 стран, которые предоставляют Украине военную помощь, имеет решающее значение для противодействия террору и агрессии не только в Украине, но и во всем мире.