Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ

Официальный Париж принял во внимание решение Баку об объявлении двух французских дипломатов персонами нон грата и прибег к симметричному ответному шагу – двое дипломатов из Азербайджана также должны покинуть Францию. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции, сообщает Укринформ.

В ведомстве "категорически опровергают обвинения, выдвинутые Азербайджаном для обоснования своего решения по французским дипломатам".

По сообщению МИД, посла Азербайджана во Франции вызвали на набережную д'Орсе, чтобы проинформировать об объявлении персонами нон грата двух сотрудников азербайджанского посольства.

Напомним, во вторник Баку выразил решительный протест против действий двух сотрудников французского посольства и предоставил им 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

Дипломатическая напряженность между Парижем и Баку растет в последние месяцы и обострилась после военной операции в Нагорном Карабахе. Азербайджан обвиняет Францию в дестабилизации ситуации на Кавказе из-за тесного сотрудничества и оказания помощи Армении.