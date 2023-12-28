В Черновицкой области мужчина напал на пограничника с перцовым баллончиком

Мужчина напал на украинского пограничника с перцовым баллончиком. Это произошло на границе с Румынией.﻿ Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Известно, что мужчину, двигавшегося к границе с Румынией, наряд Черновицкого отряда обнаружил с помощью беспилотника.

Общаться с пограничниками нарушитель не захотел. Он оказывал сопротивление, а затем прыснул в лицо военнослужащим перцовым газом из баллончика. Один из пограничников получил химический ожог глаз, его доставили в больницу.

Теперь задержанному мужчине придется объяснить свой поступок. За сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа ему грозит уголовная ответственность.