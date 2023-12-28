В массовой аварии в Турции пострадали две гражданки Украины – МИД

В массовом ДТП в Турции 28 декабря, где погибли 10 людей и десятки были ранены, пострадали две украинки.﻿ Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"В результате ДТП в турецкой провинции Сакария пострадали две украинки. Угрозы их жизни нет. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь" , - сказал он.

По словам Николенко, Генеральное консульство Украины в Стамбуле оказывает консульскую помощь пострадавшим гражданам, а также взаимодействует с управлением безопасности провинции и командованием жандармерии для выяснения всех обстоятельств аварии.