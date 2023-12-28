Украинцы в 2023 году купили более 190 тысяч подержанных авто
С начала года украинцы приобрели 191 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это в 3,5 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.
Об этом сообщает Укравтопром.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в этом году на украинские номера, составляет 10,3 года.
Наибольшую долю из этого количества составили бензиновые автомобили – 45%.
Дальше идут:
- дизельные – 33%;
- электромобили – 14%;
- авто с ГБО – 5%;
- гибриды – 3%.
Самым популярным бензиновым автомобилем с пробегом, который в этом году перешел на украинскую регистрацию, был Volkswagen Golf.
Лидером среди дизельных и авто с ГБО стал Renault Megane.
В сегменте электромобилей первенство по Nissan Leaf.
В части гибридов самым многочисленным был Ford Fusion US.