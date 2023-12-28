НАПК внесло в перечень спонсоров войны еще одну китайскую компанию

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущего китайского производителя мотовездеходов Shandong Odes Industry Co. в список международных спонсоров войны, сообщает Укринформ.

"Минобороны РФ закупило китайские вездеходы производства компании Shandong Odes Industry Co., Ltd для нужд своей армии. Кроме того, эта китайская компания продолжает активно поставлять и другие автомобили в РФ и платить сотни тысяч долларов в бюджет агрессора" , - говорится в сообщении.

Компания имеет штаб-квартиру в Шаньдуне (Китайская Народная Республика). Бренд Aodes также зарегистрирован в США и включает в себя полный спектр производства, обслуживания и реализации мотовездеходов с командами исследования и разработки из США, Европы и Китая.

В Россию Shandong Odes поставляет продукцию с 2021 года. Официальным дистрибьютором Aodes на территории РФ является ООО "Меркуры-ДВ". Только за 2022 год компания уплатила налогов в бюджет России более чем на 797 тыс. долларов.

Российское представительство Aodes состоит из более 60 дилерских центров, продающих и обслуживающих квадроциклы, мотовездеходы и гольфкары собственного производства.

Aodes продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций с государством-террористом. В частности, с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2023 года было импортировано товаров более чем на 16 млн долларов. Среди товаров были квадроциклы, запчасти для ремонта и обслуживания, надувные лодки.

В марте и апреле 2023 года компания отправила в Россию 137 автомобилей Desertcross более чем на 1,5 млн долларов. Основным покупателем выступала российская автоспортивная компания "Формула 7"/"Формула Д". С октября 2022 года по август 2023 года китайская Shandong Odes экспортировала запчасти к квадроциклам и вездеходам на общую сумму более 19 млн долларов.

Товары Aodes могут быть использованы не только как техника для активного отдыха или спорта. Так, в 2023 году Минобороны РФ закупило китайские вездеходы Desertcross 1000-3 для нужд своей армии. По состоянию на середину ноября 2023 г. в распоряжении врага уже насчитывалось 537 единиц Desertcross 1000-3, а к концу марта 2024 г. должно быть закуплено еще 1590 единиц с "дополнительными опциями".

Эти машины получили подразделения специального назначения для подвоза боеприпасов, других грузов весом до 550 кг, а также санитарно-эвакуационных задач.

Недавно обнародованные украинскими военными кадры подтверждают уничтожение двух вездеходов (квадроциклов) китайского производства Desertcross 1000-3 вблизи села Крынки на временно захваченных Россией территориях Херсонской области.