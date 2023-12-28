Оккупанты нагнетают ситуацию в Черном море - Гуменюк

РФ прибегает к нагнетанию ситуации в Черном море. Враг вывел в акваторию на боевое дежурство сразу три ракетоносителя, что может свидетельствовать о мощном сигнале повышения ракетной опасности. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Сегодня ситуация в Черном море врагом нагнетается. И не думаю, что искусственно. Потому что действительно долгое время ракетоносители не находились на боевом дежурстве. Сегодня мы зафиксировали выведение сразу трех" , - сказала Гуменюк.

По ее словам, речь идет о двух подводных лодках и фрегате "Адмирал Макаров".

"Залп их вместе может достигать 16 "Калибров". Это очень мощный сигнал о повышении ракетной опасности на этом направлении. И "Калибры", напомню, это высокоточное оружие, которое очень часто враг направляет на конкретные объекты, выбирая за свою цель" , - акцентировала Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты давно выискивали вариации по поражению энергетической, критической и промышленной инфраструктуры, которая важна для украинской экономики.